Spreeuw ook dit jaar weer meest gespotte vogel

Opvallend is het aantal gaaien dat vandaag in ons land werd gezien. Volgens de Vogelbescherming is sprake van een invasiejaar van gaaien als gevolg van een goed broedseizoen in het noorden en oosten van Europa en het weinige voedsel dat daar te vinden is. De gaai eindigde als tiende op de lijst met 14.331 exemplaren.

In totaal werden 566.813 vogels geteld, verdeeld over 208 soorten. Ook werden veel bijzondere vogelsoorten gezien zoals een steppekiekendief, twee buidelmezen, een roodpootvalk en een Siberische boompieper. Heel bijzonder is de zeer zeldzame blauwstaart, die in de duinen bij Den Haag werd gezien.