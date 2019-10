Drugsdealer in Mexico geliquideerd tijdens interview, journalist gewond

Een journalist van National Geographic is in Mexico in zijn been geschoten, toen tijdens een interview de drugsdealer waarmee hij sprak werd geliquideerd.

Na de start van het gesprek in de staat Chihuahua vielen vier gewapende mannen de ruimte binnen. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is de journalist na het incident in een lokaal ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Agenten hadden recent nog de plek waar het interview plaatsvond doorzocht, omdat er mogelijk twee bendeleden waren doodgeschoten.

Drugsgeweld

Chihuahua is een van de gewelddadigste staten in Mexico. Onder meer het invloedrijke Juárezkartel is afkomstig uit Chihuahua.

Het land wordt al jaren geteisterd door drugsoorlogen, die steeds bloederiger worden. In de eerste helft van dit jaar was het aantal moorden in Mexico 5,3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Gemiddeld worden er dagelijks bijna honderd mensen om het leven gebracht in het land, waarmee het aantal moorden op hetzelfde niveau ligt als in 2011.

Tussen 2012 en 2015 leek het drugsgeweld in Mexico nog af te nemen en werd aangenomen dat de ergste strijd tussen kartels voorbij was.