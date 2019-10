Belastingdienst weigerde ten onrechte huurtoeslagen

De Raad van State heeft de Belastingdienst op de vingers getikt, omdat de fiscus van een nog onbekend aantal mensen ten onrechte de huurtoeslag heeft stopgezet. Het consumentenprogramma Kassa besteedt daar vanavond aandacht aan. Volgens de Woonbond gaat het mogelijk om honderden mensen.

De huurtoeslag werd stopgezet, omdat de huurders tijdelijk te veel geld op hun rekening hadden en hun huur te veel was opgelopen.

Mensen met een laag inkomen kunnen tot een maximale huurprijs van 720 euro huurtoeslag krijgen. Door de jaarlijkse huurverhogingen moeten velen na verloop van tijd meer dan die 720 euro in de maand betalen. Zolang de huurder in hetzelfde huis blijft wonen, was dat voor de huurtoeslag geen probleem.

Maar dat veranderde als de huurder tijdelijk te veel vermogen had, bijvoorbeeld door een gestorte ontslagvergoeding. Tegen de tijd dat de huurder weer onder de vermogensgrens zat, kon deze volgens de fiscus niet opnieuw huurtoeslag krijgen omdat de huur intussen boven die 720 euro ligt.

De Raad van State oordeelde afgelopen zomer echter dat huurders in zulke gevallen toch opnieuw recht hebben op huurtoeslag, in een zaak die door een gedupeerde huurder was aangespannen.