Een dakloze man heeft in New York vier andere daklozen gedood die lagen te slapen. Hij sloeg ze met een lange metalen pijp op hun hoofd. Een vijfde dakloze overleefde de aanval en is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

De aanvaller, een 24-jarige man, is door de politie opgepakt. De politie gaat uit van willekeurige aanvallen. De daklozen werden aangevallen op drie verschillende plekken in de wijk Chinatown.