Nederlander aangezien voor illegale migrant in Spaanse enclave, mag niet terug

Een Nederlander leeft al een maand op straat in de Spaanse enclave Melilla, na een vakantie in Marokko. Ouisam Karim (24) werd aangezien voor illegale migrant, heeft geen identiteitsbewijs en mag niet terug naar Nederland, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan de NOS weten dat er hard wordt gewerkt om een oplossing te vinden. "We hebben veel contact met de Spaanse autoriteiten en met Karim en zijn familie."

Karim reisde na een vakantie in Marokko naar de Spaanse enclave in het Noord-Afrikaanse land, om daar een boot te pakken naar Málaga, in het zuiden van Spanje.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de politie in Melilla zijn paspoort heeft afgepakt, omdat ze dachten dat het was vervalst. Dat kan het Nederlandse ministerie niet bevestigen, maar volgens de woordvoerder kan de man zich in ieder geval niet identificeren. De Nederlandse ambassade in Madrid helpt hem daar nu bij.

Radeloos

Zijn familie stuurt hem geld, maar zonder identiteitsbewijs kan hij geen kamer bij een hotel boeken. "Hij slaapt op bankjes. Hij is beroofd. Zijn gezondheid gaat achteruit. We zijn radeloos", zegt zijn zus Ilhem Karim tegen de krant. "Op het politiebureau en in het ziekenhuis verjagen ze hem. We reizen volgende week naar hem toe."

Het ministerie hoopt de zaak zo snel mogelijk af te handelen. "We doen ons uiterste best", zegt een woordvoerder. "Maar Spanje is nu aan zet. De ervaring leert dat dit soort dingen langer kunnen duren dan gehoopt vanwege de verschillende procedures die landen hanteren."

Karim zegt dat hij geïntimideerd en mishandeld is. "Ik mocht niet bellen, kreeg geen advocaat. Niemand sprak Engels. Ik moest documenten ondertekenen die ik niet begreep. Ik dacht: daarna mag ik alsnog met de boot mee."

Hij belandde twee dagen in de cel, zegt hij. Daarna zegt hij te zijn vrijgelaten zonder paspoort.