Iraakse regering heft avondklok in Bagdad op

Na dagen vol onlusten is in de Iraakse hoofdstad Bagdad de avondklok die nagenoeg de hele dag gold opgeheven. Vandaag reed er voor het eerst sinds donderdag weer verkeer door de straten, openden winkels hun deuren en liepen er mensen over de pleinen in de stad.

De Iraakse regering gaf geen reden voor het schrappen van de maatregel. Wel is het nog altijd onrustig in de stad. Bij nieuwe protesten na het opheffen van het uitgaansverbod viel zeker een dode.

Anti-regeringsprotesten

Het land is al dagen in de ban van grote, landelijke anti-regeringsprotesten, waartegen ordetroepen hard optreden. Sinds dinsdag zijn zeker 73 doden en honderden gewonden gevallen.

De onlusten in Irak zijn de dodelijkste sinds terreurgroep IS in 2017 werd verslagen in het land. Vooral jongeren gaan de straat op om te demonstreren tegen de werkloosheid, corruptie en het gebrek aan sociale voorzieningen.

De demonstranten negeerden tijdens hun protesten massaal het uitgaansverbod. Iraakse veiligheidstroepen reageerden daarop met zwaar geschut. Zo werd er traangas gebruikt om menigten uiteen te drijven en schoten sluipschutters van de politie met scherp op de demonstrantengroepen.

'We gaan door'

In een poging de gemoederen tot bedaren te brengen, ging premier Mahdi vandaag samen met president Salih om de tafel met leiders van de protesten om te luisteren naar hun eisen.

Het is de vraag of hij daarmee een regeringscrisis kan voorkomen. De demonstranten eisen het vertrek van de premier, die nog maar een jaar aan de macht is.

"We zullen doorgaan en niet opgeven", zegt Abbas Najm, een 43-jarige werkloze demonstrant, tegen persbureau AP. "We zijn gewend aan zestien jaar vol corruptie en onrecht. We zijn niet bang voor kogels of om te sterven als martelaren."