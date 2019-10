Tien doden bij ongeluk met busje in Roemenië

Bij een busongeluk in het zuiden van Roemenië zijn vanmorgen tien mensen om het leven gekomen. Ook raakten zeven mensen gewond, melden Roemeense media.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van het dorp Balaciu, op ruim tachtig kilometer van de hoofdstad Boekarest. Daar botste een kleine bus vanmorgen rond 05.15 uur op een zware vrachtwagen. De bestuurders van beide voertuigen overleefden de crash niet. De andere doden waren allemaal inzittenden van het busje, waar in totaal zeventien mensen in zaten.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De Roemeense politie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De Roemeense president Klaus Iohannis heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers.

Roemenië is in de EU het land waar naar verhouding de meeste verkeersslachtoffers vallen. Dat heeft te maken met de slechte infrastructuur in het land. Zo ligt er maar 800 kilometer snelweg. Dat is minder dan de helft van wat er in buurland Hongarije ligt, terwijl Roemenië meer dan twee keer zo groot is.