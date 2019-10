Akkoord over minder en duurzamer vissen op Noordzee in zicht

Noordzee-akkoord

Onder leiding van oud PvdA-politicus Jacques Wallage overleggen onder meer vertegenwoordigers van de windmolenpark-bouwers, de olie- en gasindustrie, natuurbeschermers, vissers en de rijksoverheid over een Noordzee-akkoord. Daarin worden afspraken gemaakt over de verdeling van het Nederlandse deel van de Noordzee. Dat is nodig om de uitbreiding van wind op zee zoals is afgesproken in het klimaatakkoord te kunnen realiseren.