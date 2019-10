Slachtoffer ongeluk A2 overleden, gevluchte chauffeur gepakt

De politie heeft een 58-jarige man aangehouden die gisteravond betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de A2 ter hoogte van Ittervoort, in Limburg. Daarbij kwam een vrouw om het leven.

Het ongeluk gebeurde rond 22.20 uur. De verdachte botste vermoedelijk achter op de auto van het slachtoffer, schrijft 1Limburg. In het ziekenhuis is ze aan haar verwondingen overleden. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt.

De man die haar aanreed, liet zijn auto staan en sloeg op de vlucht. De politie sloot een gedeelte van de snelweg af om hem te zoeken. Hij werd later in zijn woning in Eindhoven aangehouden. De auto waarmee hij het ongeluk veroorzaakte, was gisteren gestolen.