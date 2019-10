Ook vlees terug in België, voedselinspectie wil meer info uit Nederland

De Belgische Aldi haalt ook vleeswaren terug die besmet kunnen zijn met de listeriabacterie. Het gaat om gebraden rosbief, afkomstig uit de Nederlandse vleeswarenfabriek Offerman in Aalsmeer. Dat bevestigt de Belgische voedselinspectiedienst FAVV, na berichtgeving in Belgische media.

Gisteren haalde Offerman alle vleeswaren terug uit de Nederlandse schappen, meer dan 300.000 kilo uit supermarkten en groothandels. Het RIVM maakte bekend dat door door de listeriabacterie de afgelopen twee jaar drie mensen zijn overleden, een vrouw kreeg een miskraam.

De Belgische voedselinspectie zegt dat de impact in België "relatief beperkt" is. In Duitsland werd deze week ook bekend dat er twee mensen zijn overleden na een besmetting met de listeriabacterie. Het vlees kwam van de vleesfabriek Wilke. De situatie in Duitsland lijkt niets te maken hebben met de Nederlandse vleesfabriek Offerman.

Offerman is een dochterbedrijf van het Belgische voedselbedrijf Ter Beke, dat ook vestigingen heeft in Spanje, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. De koers van het aandeel van Ter Beke daalde gisteren met bijna 9 procent op de Beurs van Brussel.

Meer informatie

De NVWA heeft een melding gedaan bij de Europese Unie over mogelijk besmet vlees in België, een zogenaamde RASFF-melding. Daaruit bleek dat alleen de Aldi een afnemer was van vlees van Offerman.

De Belgische voedselinspectie FAVV wil graag meer informatie, om te weten of er mogelijk nog meer besmettingen zijn. Die informatie hebben de Belgen nog niet gekregen, zegt een woordvoerder van de FAVV. "We hebben geen idee waarom."

De NVWA reageert daar verbaasd op. "In de Europese melding staat heel veel informatie. Bovendien is er gisteravond contact geweest met de FAVV. Wij willen aan iedereen informatie leveren. We zullen vandaag nog eens contact opnemen."

In 2017 haalde de Belgische landbouwminister Ducarme uit naar de NVWA, omdat België niet op tijd werd geïnformeerd over de aanwezigheid van fipronil in eieren. "Had het Nederlandse agentschap bepaalde informatie sneller doorgegeven aan het Belgische", zei Ducarme toen, "dan hadden we sneller kunnen werken."