Iran laat Australische reisbloggers na drie maanden gaan

Twee Australische reisbloggers, die al drie maanden werden vastgehouden in Iran, zijn vrijgelaten. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Payne heeft dat gezegd op een persconferentie: "Ik ben erg opgelucht dat ze vrij zijn en terug in Australië."

Iran heeft geen officiële mededelingen gedaan, maar volgens de Australische minister heeft het land ook alle aanklachten tegen Jolie King en Mark Firkin laten vallen. Het stel was sinds 2017 op wereldreis en hielden een blog bij over de reis.

In juli werden ze opgepakt, omdat ze met een drone beelden hadden gemaakt bij militaire installaties in Jajrood, vlak bij de hoofdstad Teheran. In Iran is het gebruiken van een drone gebonden aan strikte regels.

Blij en dankbaar

De twee werden vastgehouden in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran, maar Payne zegt dat het goed met ze gaat en dat ze nu verder geen publiciteit willen. Wel gaven King en Firkin een verklaring uit waarin ze zeggen blij en opgelucht te zijn, dat de laatste maanden moeilijk waren, ook voor hun thuisfront, en dat ze dankbaar zijn voor de bemoeienis van de Australische regering.

Volgens minister Payne voerde de Australische regering in het geheim "uiterst gevoelige" onderhandelingen met Iran, om de twee zo snel mogelijk vrij te krijgen en ervoor te zorgen dat ze in de gevangenis een goede behandeling kregen.

Wetenschapper nog vast

De Brits-Australische wetenschapper Kylie Moore-Gilbert zit nog steeds vast in Iran, meldt Payne. Zij wordt al een jaar vastgehouden op beschuldiging van spionage. Volgens de minister is haar zaak complex. Zij is veroordeeld tot tien jaar cel en de Australische regering praat met Iran om ook haar vrij te krijgen. "We leggen ons er niet bij neer en doen er alles aan haar terug te halen naar Australië", zei Payne.