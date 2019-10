'Taxichauffeurs Schiphol betaalden smeergeld aan Amsterdamse hoofdagent'

Taxichauffeurs op Schiphol hebben de afgelopen jaren duizenden euro's smeergeld betaald om vanaf de luchthaven te mogen rijden. Dat meldt NRC. Volgens de krant was de directeur van een van de taxibedrijven waaraan ze betaalden tegelijk hoofdagent van de Amsterdamse politie.

NRC heeft e-mails, documenten en geluidsopnames in handen gekregen die aantonen dat sommige chauffeurs in 2014 per persoon 5000 euro aan stromannen van het bedrijf SchipholTaxi hebben betaald. SchipholTaxi is een van de drie bedrijven waarmee de luchthaven een contract heeft.

BIOS Groep is een van de andere twee bedrijven waarmee Schiphol afspraken heeft gemaakt. Vorig jaar zouden enkele chauffeurs bijna 15.000 euro hebben betaald om met een taxibusje voor dat bedrijf te mogen rijden.

Op straat betalen

Het geld moest op straat in Amsterdam Nieuw-West contant worden betaald aan stromannen van de bedrijven. Vlak daarna kregen de chauffeurs te horen dat ze door het taxibedrijf waren geselecteerd om op Schiphol te rijden.

Met meldingen van chauffeurs bij de politie en de Belastingdienst zou niets zijn gedaan. De marechaussee, die het politiewerk op Schiphol doet, zegt in de krant dat de signalen zorgelijk zijn en gaat daarom samen met het Openbaar Ministerie bekijken of er alsnog een onderzoek moet komen.

Hoofdagent ontslagen

De drie betrokken taxibedrijven (SchipholTaxi, BIOS Groep en Schiphol Service) ontkennen tegenover NRC dat chauffeurs contante bedragen moesten betalen.

De hoofdagent die directeur van SchipholTaxi was, is inmiddels door de Amsterdamse politie ontslagen. Agenten mogen geen nevenfuncties in de taxiwereld hebben.