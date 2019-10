Democraten dagvaarden Witte Huis in afzettingsprocedure Trump

Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben het Witte Huis gedagvaard. De leiders van drie onderzoekscommissies willen zo aan documenten komen die hen helpen in hun onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen president Trump.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had al een dagvaarding ontvangen en ook Trumps advocaat Rudy Giuliani en vicepresident Mike Pence hebben een oproep gekregen om documenten aan te leveren.

De onderzoeksleiders hadden het Witte Huis gevraagd om met informatie over de brug te komen, maar die kregen ze niet. Ze zeggen dat ze daarom geen andere keus hadden dan het Witte Huis te dagvaarden. Alleen op die manier zouden ze de gevraagde documenten alsnog kunnen krijgen.

'Democraten bezig met schertsrechtbank'

Het Witte Huis zegt dat de dagvaarding niets verandert. "Het is verloren tijd en belastinggeld dat uiteindelijk zal aantonen dat de president niets verkeerd heeft gedaan", staat in een verklaring die is uitgebracht. Volgens het Witte Huis zijn de Democraten alleen maar bezig met een schertsrechtbank, terwijl de president en zijn regering druk aan het werk zijn voor de Amerikaanse bevolking.

Het impeachmentonderzoek naar president Trump is gisteren afgetrapt met het verhoor van de inspecteur-generaal van de inlichtingendiensten.

Adam Schiff leidt het onderzoek naar Trump. De president heeft hard uitgehaald naar het Democratische Congreslid; hij suggereerde dat Schiff zou moeten worden gearresteerd wegens landverraad.

Machtsmisbruik

President Trump is onder vuur komen te liggen nadat bekend is geworden dat hij de Oekraïense president Zelensky in een telefoongesprek heeft gevraagd om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden, die favoriet is om de Democratische presidentskandidaat te worden en het dus waarschijnlijk bij de komende verkiezingen gaat opnemen tegen Trump.

De Democraten zeggen dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en zijn daarom het impeachmentonderzoek begonnen. President Trump zelf zegt dat hij onschuldig is en spreekt van een heksenjacht.