Mega-expeditie poolgebied nu echt begonnen, schip laat zich invriezen

Doel van het onderzoek is beter begrijpen hoe het poolsysteem als geheel functioneert. Daarbij gaat het onder meer om de wisselwerking tussen de zee en de atmosfeer. "De metingen zullen erin moeten resulteren dat we beter onze modellen kunnen ontwikkelen en beter kunnen voorspellen wat het klimaat gaat doen", zei onderzoeker Laurens Ganzeveld van de Wageningen Universiteit eerder in Nieuws & Co.

De expeditieleden krijgen hulp van meetballonnen en drones. In de loop van de tijd vaart er vier keer een ijsbreker naar de Polarstern om het schip te bevoorraden en wetenschappers te brengen en op te halen.