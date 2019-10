Nederlandse beroofd en in zee gegooid op Curaçao

Op Curaçao hebben twee personen zich gemeld bij de politie die worden verdacht van het beroven, knevelen en in zee gooien van een Nederlands meisje.

De verdachten - een 29-jarige man en een 33-jarige vrouw - meldden zich nadat de politie gisteren camerabeelden had verspreid waarop te zien is hoe de Nederlandse door de twee wordt meegenomen.

Het meisje werd eerst op twee plekken gedwongen geld te pinnen, waarna ze haar knevelden en aan de andere kant van het eiland in zee dumpten.

In zee gegooid

Het incident vond plaats in de nacht van 25 augustus, zegt Imro Zwerver, woordvoerder van de Curaçaose politie.

Het meisje werd bij de Caracasbaai in het zuidoosten van Willemstad meegenomen door de verdachten. Nadat ze het geld had gepind, werd ze gekneveld en geblinddoekt.

Daarna zijn ze met haar naar het noorden gereden, waar ze volgens Zwerver bij het strand Grote Knip gebonden aan handen en voeten in zee werd gegooid.

De volgende ochtend werd ze gevonden door een passant. Zwerver legt uit dat de zee waarin ze terechtkwam ondiep was, waardoor ze het voorval heeft kunnen overleven.

Poging tot doodslag

Het meisje was niet zwaargewond toen ze werd aangetroffen, zegt Zwerver. "Maar we hebben vanaf die dag wel meteen hard gewerkt, wat gisteravond in overleg met de officier van justitie leidde tot het verspreiden van de beelden. We hadden alleen niet verwacht dat de verdachten zich binnen twaalf uur al zouden melden."

De man en de vrouw zitten in de cel en zullen binnenkort worden verhoord.

Zwerver heeft geen idee hoe het nu met het meisje gaat of waar ze nu is. "Maar ik denk dat het onderzoeksteam wel contact met haar heeft", aldus Zwerver.