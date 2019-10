Draaiorgelcultuur erkend als immaterieel erfgoed

De Nederlandse draaiorgelcultuur is opgenomen op de lijst van Immaterieel Erfgoed Nederland. De traditie werd vanavond bijgeschreven in museum Speelklok in Utrecht.

Bij de straatorgelcultuur gaat het niet om het orgel zelf, maar wat de orgelman of -vrouw ermee doet. "De orgels zijn materieel erfgoed maar het hele cultuurtje, het op straat draaien met een draaiorgel: dat is immaterieel erfgoed", zegt Frans Campagne, lid van de Kring van Draaiorgelvrienden, tegen RTV Utrecht.

Door die cultuur in de lijst op te nemen hoopt de organisatie dat de traditie toekomstbestendig wordt. Daarnaast gaat de organisatie kijken hoe de jongere generatie enthousiast gemaakt kan worden voor het draaiorgel.

Meer dan schudden met een geldbakje

"Het is niet alleen het schudden met een geldbakje, maar ook het maken van de muziekarrangementen en het onderhouden van de draaiorgels", legt Campagne uit. Hij merkt dat er de laatste jaren meer jongeren opstaan die zich interesseren voor het ambachtelijk vak.

De straatorgels gaan Campagne aan het hart. "Ik vind het fantastisch dat we op de immateriële erfgoedlijst komen. Hiermee kunnen we een stukje zekerheid geven aan de nieuwe generatie, zodat de draaiorgels niet verloren gaan."

Volgens orgelman Joop Budding kunnen mensen enthousiast reageren als ze zijn orgelmuziek horen: