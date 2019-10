Bosnische scholieren willen einde aan etnische segregatie

De buitenkant van de middelbare school in Travnik laat weinig aan de verbeelding over. In een oogopslag is te zien dat het gebouw is opgedeeld in tweeën: een deel van de voorgevel is geel, een ander deel blauw. En de kleur is nog maar het kleinste verschil.

De ene kant is het katholieke gymnasium voor de Bosnische Kroaten, de andere kant het gymnasium waar overwegend Bosniakken (Bosnische moslims) naartoe gaan. Er zijn twee ingangen, twee schoolpleinen en twee onderwijsprogramma's. De ene school begint een half uur later dan de andere, en ook de pauzes zijn op wisselende tijden zodat leerlingen niet tegelijk buiten zijn.

Er staan ruim zestig van zulke gescheiden scholen in de Federatie van Bosnië-Herzegovina, het deel van Bosnië waar zowel Kroaten als Bosniakken wonen. Ze zijn de meest zichtbare voorbeelden van de segregatie van het Bosnische onderwijs. Dat is sinds het einde van de oorlog in de jaren 90 langs etnische lijnen ingericht. Vlak na de oorlog was daar noodzaak toe, omdat ouders hun kinderen niet naar gemengde scholen durfden te sturen.

Jeugd komt in actie

Maar in de afgelopen twintig jaar is er weinig aan gedaan om de scholen te integreren en is de segregatie juist toegenomen. De zorgen groeien nu, over de gevolgen op lange termijn van het uit elkaar houden van kinderen. Terwijl politiek en schoolbesturen de huidige situatie in stand houden, vinden steeds meer scholieren het tijd voor verandering. Zij ontmoeten elkaar namelijk allang, buiten schooltijd en op sociale media.

Mia, Azra en Halid van de school in Travnik vinden het tijd voor een andere school. Mitra Nazar sprak met ze: