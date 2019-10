Humberto Tan terug bij NPO met radioprogramma

Presentator Humberto Tan is vanaf volgend jaar weer te horen bij de publieke omroep. Vanaf januari presenteert hij iedere vrijdagmiddag voor de AVROTROS een actualiteitenprogramma op NPO Radio 1, bevestigt een woordvoerder van de omroep.

Eerder was al bekend dat oud-NOS'ers Dionne Stax en Toine van Peperstraten het programma van maandag tot en met donderdag voor hun rekening nemen. Het actualiteitenprogramma is vanaf 2020 van 14.00 tot 16.00 uur te horen. Daarna volgt een uur EenVandaag Radio, gevolgd door Nieuws & Co van de NOS/NTR.

Het is niet de eerste keer dat televisiepresentator Humberto Tan de beeldbuis voor de radio inruilt. Eerder presenteerde bij de commerciële radiozender BNR Nieuwsradio.

Late Night

Tans talkshow op televisie RTL Late Night liep uit op een mislukking. Na vijf jaar en tegenvallende kijkcijfers werd hij in juni, tegen zijn zin in, vervangen door Twan Huys. Amper een half jaar later werd het programma van de buis gehaald.

Sindsdien presenteerde Tan voor RTL de talentenshow Holland's Got Talent, Ondertussen in Nederland, waarin mensen worden getest over hun kennis van de provincies en het inmiddels opgeheven voetbalprogramma VTBL.

Hij heeft nog een doorlopend contract bij RTL en blijft daar nog voor de televisie actief. Zo presenteert hij nu The Repair Shop, een programma over beschadigde voorwerpen die voor mensen nog veel betekenen, en de muziekquiz The Big Music Quiz.