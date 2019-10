Beroering bij fabriek met listeriabesmetting

Het nieuws over de doden door de bacterie listeria is bij de vleesfabriek waar de besmetting vandaan kwam hard binnengekomen. NOS-verslaggever Malou Petter was vanochtend bij de fabriek Offerman in Aalsmeer en terwijl ze de directeur interviewde bracht de RIVM de mededeling erover naar buiten.

Directeur Arjen Vonk kon op dat moment nog niet reageren. "Ik kan alleen zeggen dat we voedselveilig produceren", zei hij in het gesprek.

Petter zag daarna dat medewerkers zich aangegrepen voelden door het het nieuws en niet wilden reageren voor de camera. Ook de leiding van Offerman was later op de dag niet meer bereikbaar voor commentaar.

Directeur Vonk zei in het eerdere gesprek dat zijn bedrijf geen risico neemt met de voedselveiligheid. Toen de recente besmetting met de gevaarlijke bacterie listeria werd ontdekt, is meteen actie ondernomen. "In samenspraak met de NVWA hebben we direct gereageerd."

Bekijk hier het interview met de directeur: