Verdachte op moord advocaat Wiersum voorlopig vast

De man die de politie dinsdagavond arresteerde vanwege betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum blijft langer in voorarrest. De rechter-commissaris heeft beslist dat de verdachte nog zeker veertien dagen mag worden vastgehouden.

Hij zit nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

De politie wil vanwege het onderzoek niets kwijt over de identiteit en zijn rol bij de moord op Wiersum. De advocaat werd vorige maand bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten.

De schutter zou er met een handlanger vandoor zijn gegaan in een witte bestelauto, zo maakte de politie zondag bekend. Gisteren werd duidelijk dat de politie een witte Opel Combo in beslag heeft genomen en de man had gearresteerd.