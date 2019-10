Kabinet wil klimaatbossen en op aantal wegen minder hard rijden

Het kabinet neemt uiteenlopende maatregelen om de stikstofschade in Nederland terug te dringen. Er komt een uitkoopregeling voor veehouders die stoppen met hun bedrijf, de maximumsnelheid gaat omlaag op een aantal nog aan te wijzen wegen en er zullen 'klimaatbossen' worden geplant.

Het is de bedoeling om zogenoemde klimaatbossen aan te leggen, die de uitstoot van stikstof kunnen ondervangen. Ook moet er direct iets worden gedaan aan het herstel van natuurgebieden zoals het oostelijke deel van de Sallandse Heuvelrug en het Wooldse Veen in Gelderland.

Er is veel geld beschikbaar om veehouders uit te kopen die willen stoppen met hun bedrijf. Bedrijven die vlak bij een kwetsbaar natuurgebied zitten, komen het eerst in aanmerking voor de financiële steun.

Het "uitgangspunt" is om boeren niet te dwingen ermee op te houden. Boeren die hun bedrijf willen voortzetten, kunnen steun krijgen bij het investeren in nieuwe stallen die minder stikstof uitstoten.

Het kabinet wil vanaf 11 oktober, volgende week vrijdag, weer vergunningen gaan afgeven voor grote weg-, water- en woningbouwprojecten. Er moet van tevoren worden aangetoond dat er maatregelen worden genomen om de uitstoot te beperken. Zo nodig moet de stikstofuitstoot worden gecompenseerd. Dat kan ook in de omgeving; als het ene bedrijf stopt, is er mogelijk ruimte voor een nieuw bedrijf.

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid moet omlaag op wegen die vlak bij een kwetsbaar natuurgebied liggen. Het advies om deze maatregel op alle rijks- en provinciale wegen te nemen, heeft het niet gehaald. De VVD was hier fel op tegen. Er zal nu per regio gekeken worden om welke wegen het precies gaat.

Premier Rutte zegt dat er geen snelle of makkelijke oplossingen zijn voor het stikstofprobleem. "Dit is echt een oplossing die stap voor stap moet. Er is geen toverstokje om dit op te lossen, maar de urgentie wordt zeer gevoeld."

Minister Schouten van Landbouw en Natuur voegt daaraan toe dat het geen kwestie is van één of twee knoppen aanzetten. "Het is een kwestie van maatwerk. Samen met de provincies moeten per gebied maatregelen worden genomen."