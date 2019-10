In Nieuwkoop is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld nadat een hennepkwekerij werd aangetroffen in een woning.

De omgeving rond de woning is door de politie en brandweer afgezet.

Mogelijk liggen er "onderdelen van explosieven" in het pand. De EOD is daarom voor de zekerheid ingeschakeld. De politie weet niet of de onderdelen werden gebruikt bij het maken van drugs. "We doen nog volop onderzoek", aldus een woordvoerder.