Greta Thunberg en Divina Maloum winnen Kindervredesprijs

Kinderrechtenorganisatie Kidsrights heeft de Internationale Kindervredesprijs toegekend aan de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg en de 15-jarige vredesactivist Divina Maloum. De prijs gaat elk jaar naar een kind dat zich op een bewonderenswaardige manier inzet voor kinderrechten. Het is de vijftiende keer dat de prijs wordt uitgereikt.

Divina Maloum is afkomstig uit Kameroen en zet zich al vier jaar in als activist. Zo richtte ze Children for Peace op, een netwerk dat inmiddels bestaat uit meer dan 100 kinderen. De organisatie probeert, onder meer door het organiseren van vredeskampen, te voorkomen dat kinderen gerekruteerd worden voor gewapende groepen in Kameroen. Het land is sinds 2014 doelwit van terroristische aanslagen.

Greta Thunberg (16) is de grondlegger van de wereldwijde klimaatstakingen door kinderen en volwassen. Ze wint de prijs omdat ze volgens Kidsrights meer dan 1,4 miljoen kinderen uit alle hoeken van de wereld heeft gemobiliseerd om te strijden voor het klimaat en de planeet.

20 november

De Kindervredesprijs wordt 20 november, op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, uitgereikt in Den Haag. De winnaars werden gekozen uit 137 kandidaten uit 56 landen.

"De genomineerden van dit jaar laten zien dat kinderen een positieve verandering kunnen doorvoeren in hun omgeving", zegt Kidsrights-voorzitter Marc Dullaert.

Desmond Tutu

Kidsrights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor kwetsbare kinderen en voor de rechten van kinderen. Dullaert, de eerste Kinderombudsman, richtte de stichting in 2003 op. Sinds 2008 is Desmond Tutu beschermheer van Kidsrights en de Kindervredesprijs.

Vorig jaar werd de prijs gewonnen door 'March For Our Lives', een protestbeweging van Amerikaanse scholieren voor veilige scholen en uitroeiing van wapengeweld. In 2013 won de latere Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai uit Pakistan de kinderprijs.