Illegale sigarettenfabriek opgerold in Kapelle, 8 arrestaties

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vandaag in het Zeeuwse Kapelle een illegale sigarettenfabriek opgerold. Acht mannen uit Oost-Europa zijn opgepakt. De fabriek werd ontdekt na informatie uit een eerder strafrechtelijk onderzoek.

Toen de FIOD binnenviel was de fabriek in bedrijf. In een loods werd een complete productielijn voor sigaretten ontdekt. Zo werden er 1,5 miljoen sigaretten gevonden en 10.000 kilo ruwe tabak.

De sigaretten en machines worden vernietigd, meldt Omroep Zeeland. Volgens de FIOD wilden de makers de sigaretten mogelijk in Nederland en België verkopen.