Apothekers houden maagzuurremmers in de kast na nieuws over vervuiling

Apothekersorganisatie KNMP adviseert apotheken om voorlopig geen maagzuurremmers met de stof ranitidine meer te verstrekken. Aanleiding is het nieuws dat er maagzuurremmers op de markt zijn die mogelijk vervuild zijn met kankerverwekkende stoffen.

Gisteren kwam via RTL Nieuws naar buiten dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met een terugroepactie komt voor maagzuurremmers. De autoriteiten in Duitsland en Frankrijk deden dat eerder ook al, nadat wereldwijd in leveringen een te hoog gehalte aan het kankerverwekkende NDMA was aangetroffen.

150.000 mensen

De IGJ komt volgende week met details over de terugroepactie. Het gaat in elk geval om maagzuurremmers die ranitidine bevatten, maar onderzocht wordt nog of alle remmers met die stof worden teruggeroepen. In Nederland krijgen bijna 150.000 mensen dit soort maagzuurremmers voorgeschreven.

Sinds gisteravond krijgt de KNMP vragen van apothekers die helderheid willen. "Maar zolang wij geen informatie hebben, kunnen we niet veel doen", zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie. "In afwachting van die informatie adviseren we daarom om maagzuurremmers met ranitidine voorlopig niet meer uit te geven."

Drogisten

De medicijnen worden ook zonder recept verkocht, bij drogisterijen. Die branche haalt ze vooralsnog niet uit de schappen. "Met sommige producten is volgens de inspectie niets mis", zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. "Maar we hopen snel duidelijkheid te krijgen van de IGJ. Liever vandaag dan morgen."