Lekkend pakket vaccins in KLM-toestel, vliegveld Glasgow deels ontruimd

Het internationale gedeelte van de luchthaven van Glasgow is ontruimd om een lekkend pakket met vaccins. Het toestel uit Amsterdam landde vanochtend rond 10.30 uur (Britse tijd) in de grootste stad van Schotland.

De vaccins, die in buisjes zitten, zijn intact, meldt KLM in een verklaring. De verpakking van de buisjes lekte. De passagiers zijn niet in gevaar geweest. Ook passagiers die van Glasgow naar Amsterdam zouden vliegen zijn van boord gehaald.

In eerste instantie was niet duidelijk om wat voor verdacht pakket het ging. De brandweer was naar het toestel gesneld na een noodmelding. De BBC schrijft dat het vliegtuig is afgezet en de omgeving ontruimd.