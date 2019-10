Werkstraf voor slachter die keuringsarts neersmeet

De eigenaar van een slachthuis in Drachten is veroordeeld omdat hij een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft mishandeld. Hij krijgt een werkstraf van 100 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het slachtoffer wilde in april bij een inspectie in het Abattoir Drachten een koe met een abces onderzoeken. De eigenaar ontstak daarover in woede en werkte de vrouw tot twee keer toe tegen de grond. De arts liep daarbij onder meer een hoofdwond op.

De vrouw durft nog altijd niet te gaan werken. Volgens regionale media durfde ze ook niet naar de zitting van de politierechter te komen.

Stress

De slachthuis-eigenaar zei tegen de rechter dat zijn agressieve reactie te wijten was aan stress. "Het is nooit mijn bedoeling geweest die vrouw pijn te doen." De rechter legde hem niet alleen een werkstraf op; hij moet de dierenarts ook 1200 euro smartegeld betalen.

Het was niet het eerste incident in het Abattoir Drachten. De eigenaar werd eerder meermaals beboet omdat er kreupele en zieke dieren waren aangevoerd.