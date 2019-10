Welke klachten heb ik als ik besmet ben? En vier andere vragen over listeria

Onrust bij mensen die onlangs voorverpakte vleeswaren hebben gekocht bij Jumbo, Aldi, Sligro, Versunie en Bidfood: de productielocatie van leverancier Offerman in Aalsmeer is mogelijk besmet met de listeriabacterie. Daarom zijn tientallen soorten voorverpakte vleeswaren uit de schappen gehaald.

"Zojuist de brooddoos van m'n man maar leeggegooid", zegt iemand op onze Facebookpagina. "Lekker dan, mijn dochter heeft al een pakje op", zegt een ander. Maar er zijn ook mensen die zich minder zorgen maken. "Laten we eerlijk zijn: we weten maar een beetje van alle vuiligheid dat in ons eten zit."

Volgens het voedingscentrum zullen de gevolgen bij gezonde mensen wel meevallen. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen moeten extra opletten. Een aantal veelgestelde vragen op een rij:

Ik heb runderrookvlees gekocht, wat nu?

Jumbo vraagt klanten om de gekochte vleeswaren niet op te eten en terug te brengen naar één van de winkels. Vleeswaren die nu nog in de schappen liggen, zijn veilig om te consumeren, schrijft de supermarktketen op haar website.

Wat als ik het al heb gegeten?

Iedereen die met listeria besmet voedsel eet, kan 'listeriose' krijgen, zegt het RIVM. Al hoeft dat niet te betekenen dat je er ook echt ziek van wordt.

Welke klachten heb ik als ik besmet ben?

Klachten als misselijkheid, spierpijn en diarree kunnen wijzen op een besmetting. Mocht je daar de komende negentig dagen last van krijgen, bel dan je huisarts.

Is de listeriabacterie gevaarlijk?

Een infectie door listeria kan gevaarlijk zijn, vooral bij zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen. Bij zwangere vrouwen kan de bacterie leiden tot een miskraam of vroeggeboorte. Mensen met een gezonde weerstand die besmet raken, zullen er vooral grieperig van worden.

Het RIVM meldt dat er in de afgelopen twee jaar drie doden en één miskraam zijn geteld. Ook zijn er twintig mensen ziek geworden. Het RIVM gaat ervan uit dat de vleeswaren afkomstig waren van de fabriek van Offerman in Aalsmeer.

Hoe voorkom ik dat ik besmet raak?

Listeria is vooral te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten die zonder verhitting worden gegeten, zoals zachte schimmelkazen en gekookte en gesneden vleeswaren.

Maar ook rauwe producten zoals groente, fruit, vlees, vis en ei vormen een risico. Het Voedingscentrum adviseert je eten goed te koken, bakken en braden op temperaturen boven de 70 graden.

Ook wordt geadviseerd gekoelde producten te bewaren op 4 graden en bederfelijk eten niet meer te eten nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.