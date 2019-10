Kabinet hakt knoop door over stikstofmaatregelen

Het kabinet hakt naar verwachting vandaag de knoop door over de aanpak van de stikstofcrisis. De coalitiepartijen zaten tot in de nacht bij elkaar en zijn het eens geworden over maatregelen die genomen kunnen worden.

Minister Schouten zei vanmorgen voor aanvang van de ministerraad dat er "goede stappen zijn gezet", maar dat er nog details kunnen veranderen. "Alle bewindslieden moeten hun zegje nog kunnen doen."

De minister van Landbouw en Natuur vindt dat er een evenwichtig pakket ligt, waarin de lasten voor sectoren als de veehouderij en de bouw gelijk verdeeld zijn. "Dat is het uitgangspunt geweest" van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zegt zij.

Vlot trekken bouwprojecten

De precieze maatregelen worden waarschijnlijk vanmiddag bekend gemaakt. Er zou onder meer zijn gekeken naar een oplossing om grote bouwprojecten vlot te trekken: tijdens de bouw mag dan toch meer stikstof worden uitgestoten, wat dan achteraf gecompenseerd moet worden.

De politiek zoekt sinds het voorjaar naar oplossingen voor de stikstofcrisis. Toen bepaalde de Raad van State dat Nederland niet voldoet aan de Europese regels. Vorige week bracht de commissie-Remkes op verzoek van het kabinet advies uit. Oud-minister Remkes stelde onder meer voor om de maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen te verlagen.