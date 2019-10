Importheffingen VS treffen 39 miljoen euro aan Nederlandse kaas

De helft van de Nederlandse kaasexport naar de Verenigde Staten wordt getroffen door importheffingen van de Verenigde Staten. Dat laat een woordvoerder van de minister van Buitenlandse Handel weten.

De Verenigde Staten hebben een lijst opgesteld met Europese producten waar heffingen voor komen. In totaal exporteert Nederland per jaar zo'n 80 miljoen euro aan kaas naar de Verenigde Staten. Daarvan wordt minstens 39 miljoen belast met importheffingen van 25 procent.

Ook de Nederlandse varkenssector wordt geraakt. Worst ter waarde van 600.000 euro gaat onder de heffingen van 25 procent vallen.

Onduidelijkheid over geraspte, gemalen en plakken kaas

Goudse en Edammerkaas met keurmerk staan niet op de lijst. Niet duidelijk is of ook afgeleide producten, zoals geraspte Goudse kaas, of plakken Edammerkaas, vrij blijven van importheffingen.

Als blijkt dat die afgeleide producten ook importheffingen krijgen, dan wordt er dus meer dan 39 miljoen euro aan Nederlandse kaas belast met importheffingen.

Koekjes vooralsnog vrij van heffingen

De importheffingen gelden niet alleen voor kaas. Ook Europese vliegtuigen, whiskey, wafels, hammen en mosselen krijgen ermee te maken.

Voor Nederlandse koekjes, zalm, koffie, wafels, alcohol en non-alcoholische dranken komen er voorlopig geen heffingen, laat het ministerie weten. De woordvoerder benadrukt wel dat dit de stand is op 4 oktober. De Verenigde Staten kunnen producten toevoegen en van de lijst afhalen. Het is niet uitgesloten dat deze producten een dezer dagen wel worden toegevoegd aan de lijst.

Donderdag kondigden de Verenigde Staten importheffingen aan op allerlei Europese producten, vanwege de steun van de Europese Unie aan Airbus. De Verenigde Staten zegt daardoor schade te hebben geleden.

De maatregelen gaan op 18 oktober in.