Problemen vleeswaren van bedrijf Offerman ontdekt na ziektegevallen

De listeriabesmetting van vleeswaren van bedrijf Offerman is aan het licht gekomen na meldingen van ziektegevallen door de GGD en het RIVM. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in antwoord op vragen van de NOS.

Gisteravond werd bekend dat vleeswaren op grote schaal worden teruggeroepen omdat ze besmet kunnen zijn met de listeriabacterie.

Er was eerder al wat mis bij de vleeswarenleverancier Offerman. Volgens een woordvoerder van de toezichthouder zijn er de afgelopen maanden extra inspecties uitgevoerd bij het bedrijf. "We hadden al de indruk dat zaken daar niet goed op orde waren."

De toezichthouder droeg Offerman onlangs al op om extra maatregelen te nemen. Daar is wel gehoor aan gegeven, maar dat heeft niet genoeg geholpen. "Ze hebben bijvoorbeeld extra hygiënemaatregelen genomen voor de productielijn, extra monsters genomen. Maar dat had onvoldoende effect."

"Er waren al aanwijzingen", zegt de woordvoerder. "Ze hebben in het verleden ook al te maken gehad met een listeriabron."

Vleesleverancier Offerman roept alle voorverpakte vleeswaren terug die in zijn fabriek in Aalsmeer gesneden en verpakt zijn. Die zijn onder meer bij Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro en Versunie terecht gekomen. De productielocatie in Aalsmeer, een van de drie locaties van het bedrijf, is mogelijk besmet met de listeriabacterie.

De leverancier heeft zijn klanten daarover zelf geïnformeerd. In de terugroepactie zitten vleeswaren als voorverpakte kipfilet, achterham en bacon. Jumbo roept 135 verschillende vleeswaren terug. Hier is de hele lijst te vinden. Bij Sligro gaat het om 168 verpakte artikelen en Aldi roept vier producten terug.