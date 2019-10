Honderden militaire naamplaatjes uit 1940 gevonden in Schoorl

In Schoorl is een bijzondere vondst gedaan uit de meidagen van 1940. In een tuin zijn 260 identiteitsplaatjes van Nederlandse militairen opgegraven.

Ze werden een paar weken geleden gevonden door medewerkers van de Stichting Egmond '40-'45 en Museum Vliegveld Bergen. De namen op de plaatjes zijn nog leesbaar, doordat ze zijn beschreven met een soort zuur.

De plaatjes zijn van soldaten die in 1940 gelegerd waren in Kamp Schoorl. De identiteitsplaatjes lagen begraven achter de voormalige woning van de commandant van het regiment.

Volgens de vinders zijn ze na de capitulatie begraven. De Nederlandse militairen kregen toen het bevel om belangrijke papieren te verbranden en gegevens te verbergen om het de vijand zo moeilijk mogelijk te maken.

Stichting Egmond '40-'45 en Museum Vliegveld Bergen zijn op zoek naar nog levende soldaten en hun familieleden. Op die manier hopen ze meer informatie over de plaatjes te krijgen. Inmiddels is er contact met de zoon van een van de soldaten, schrijft NH Nieuws.