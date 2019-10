Nederlander die vastzat voor filmen met drone komt vandaag thuis

De Nederlandse man die in Caïro was opgepakt voor filmen met een drone, is onderweg naar huis. Zijn advocaat Geert Iem Roos zegt in het NOS Radio 1 Journaal "dat hij voor het weekend thuis is".

Hij wil niet zeggen of zijn cliënt al in het vliegtuig zit en wanneer hij landt. "Hij heeft twee weken in onzekerheid vastgezeten. Dat willen we rustig met hem bespreken."

Zijn cliënt, de 43-jarige Pieter Bas Habes, werd gearresteerd omdat hij met een drone opnames had gemaakt in de buurt van het Tahrir-plein in het centrum van Caïro. De politie verdacht hem ervan dat hij opnames wilde maken van de protesten tegen de regering van president Sisi.

Het verweer van Habes was dat hij als toerist op doorreis was, en dat hij geen enkele politieke intentie had. Volgens advocaat Roos is dat door Egypte geverifieerd. "Als er sprake was van meer, dan hadden ze hem niet al vrijgelaten."

Habes is vrijgelaten na een verzoek van advocaat Roos namens de familie, met hulp van Buitenlandse Zaken. Er is een aantal voorwaarden gesteld aan zijn vrijlating. Een daarvan is dat hij het land zo snel mogelijk moest verlaten.

Een Egyptisch tv-station zond na de arrestatie de onderstaande verklaring van de man uit. Daarin zegt hij dat hij beelden van zijn hotel wilde maken.