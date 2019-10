Acteur James Franco aangeklaagd om seksueel misbruik

De Amerikaanse acteur James Franco is door twee vrouwen aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De twee vrouwen zijn oud-studentes van Franco, die bekend is van films als 127 Hours en The Disaster Artist. Zij zeggen dat de acteur zijn macht als docent misbruikte.

Franco zal zichzelf verdedigen in de rechtszaal, laat zijn advocaat weten. Hij zegt dat de aantijgingen niet kloppen en dat dit ook al eerder bewezen is.

Vijf jaar geleden traden de twee oud-studentes toe tot de acteerschool van de 41-jarige Franco in Los Angeles. Volgens de vrouwen heeft hij ze gedwongen tot het volgen van een zogenaamde cursus seksscènes. Hij filmde vervolgens hun optreden daarin.

Ook twee andere vrouwen eisen de vernietiging van dat materiaal. Twee andere mannen, medewerkers van Franco's productiemaatschappij, worden eveneens aangeklaagd door de vrouwen. Niet alleen voor seksueel misbruik, maar ook voor fraude en seksuele discriminatie.