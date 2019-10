Kabinet: oplossing nabij voor vertraagde bouwprojecten door stikstofcrisis

Een oplossing om bouwprojecten weer door te laten gaan die door de regels over stikstofuitstoot in de problemen zijn gekomen, lijkt nabij. Het kabinet overlegde gisteravond de hele avond over de stikstofcrisis. Volgens VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zit er "schot in" en zijn er echt "stappen gezet". Alle partijen zijn het er over eens dat te veel projecten nu vastlopen.

Een oplossing zou zogeheten "interne saldering" kunnen zijn. Daarbij zou tijdens de bouw tijdelijk meer stikstofuitstoot kunnen worden toegestaan, als dat achteraf dan weer gecompenseerd wordt doordat huizen energie-neutraal zijn. Ook het inzetten van meer elektrische voertuigen bij de bouw om de stikstofuitstoot te beperken kan een oplossing zijn.

Over precieze maatregelen deed geen van de partijen verder uitspraken. Het kabinet spreekt er vandaag verder over. Ook premier Rutte wilde niets kwijt. "Wij brengen alleen naar buiten wat we echt besluiten".

Geld voor boeren

De politiek zoekt naar oplossingen sinds de Raad van State dit voorjaar bepaalde dat de gevolgde procedures niet kloppen met Europese regelgeving. Volgens bronnen komt het kabinet ook met veel extra geld om boeren uit te kopen. Dit om de veestapel te verkleinen, overeenkomstig het advies van oud-minister Remkes over de aanpak van de stikstofcrisis. Die adviseerde onder meer om de veestapel rond natuurgebieden te verkleinen.

Precieze details moeten nog worden uitgewerkt, maar het kabinet lijkt - net als Remkes - overtuigd te zijn dat er niet meer verder op natuur kan worden afgedongen. Met name D66 en ChristenUnie drongen daar al eerder op aan.

Waarom was de uitstoot van stikstof ook alweer een probleem? NOSop3 legt het je uit in deze video: