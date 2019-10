Jumbo roept tientallen voorverpakte vleeswaren terug om mogelijke listeriabacterie

Supermarktketen Jumbo haalt met een grote terugroepactie tientallen voorverpakte vleeswaren uit de schappen van alle winkels. De productlocatie van een van de leveranciers van vleeswaren is mogelijk besmet met de listeriabacterie.

De leverancier heeft Jumbo daarover zelf geïnformeerd. In de terugroepactie zitten vleeswaren als voorverpakte kipfilet, achterham en bacon. In totaal worden 135 verschillende vleeswaren teruggeroepen. Hier is de hele lijst te vinden.

Er wordt gevraagd aan consumenten om de vleeswaren terug te brengen naar de supermarkt. Zij krijgen hun geld terug. De vleeswaren die momenteel nog in de schappen liggen, zijn veilig om te consumeren, laat Jumbo weten in een verklaring.

De listeriabacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. De kans op besmetting is klein, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. Vooral voor zwangere vrouwen: de bacterie kan bij hen leiden tot een miskraam of vroeggeboorte.