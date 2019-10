Antwerpse havenarbeiders proeven van onderschepte coke

In België gaat een opmerkelijk filmpje rond waarin havenpersoneel in Antwerpen naast een container proeft van een onderschepte lading cocaïne.

"Je moet toch zien of dat cocaïne is", zegt een man in de video tegen zijn collega's, nadat hij zijn vingertop in een opengemaakte zak vol cocaïne heeft gestoken. Vervolgens proeft hij de drugs.

De actie leidt tot buldergelach onder de andere havenarbeiders die zich om de container met daarin de drugslading hebben verzameld.

Proces verbaal

Volgens VRT Nieuws, die de video van sociale media heeft geplukt, waren de mannen aan het wachten op de politie. Ze hadden zelf de lading ontdekt en gemeld bij de autoriteiten.

De werkgeversorganisatie voor personeel in de Antwerpse haven bevestigt tegenover de VRT de authenticiteit van het filmpje en zegt dat er met de betrokken havenarbeiders is gesproken. Het gaat volgens de organisatie om een "slechte grap".

De politie zegt in Belgische media dat het incident al in april speelde en benadrukt niet blij te zijn met de opgedoken video. Agenten zijn bezig met het identificeren van de havenarbeiders. Tegen hen zal proces-verbaal worden opgemaakt.