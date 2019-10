Woede om video van man die zingt: 'Ik heb een poes doodgereden'

Een man die een video maakte waarin hij trots zingt dat hij een kat heeft doodgereden, wordt bedreigd. De beelden, die op internet circuleren, roepen veel boze reacties op. De politie van Raalte onderzoekt wat er precies is gebeurd, maar zegt wel te weten wie de maker van het filmpje is. Verder roept de politie op de rust te bewaren.

De video begint met beelden van een kat die roerloos op straat ligt en de woorden: "Het is me eindelijk gelukt. Ik heb een poes doodgereden." Een man op een crossmotor port het dier om te controleren of het nog leeft. "Jij zegt geen miauw meer hè?" zegt hij vervolgens. Het is onbekend waar de video precies is gemaakt.

De politie laat weten de zaak hoog op te nemen. Of er sprake is van een strafbaar feit is nog niet duidelijk, aldus RTV Oost. De politie wil eerst weten of het dier opzettelijk is aangereden, of dat dit per ongeluk is gegaan. "Uit ervaring weten wij dat in filmpjes niet altijd alles is zoals het in eerste instantie lijkt."