As van Gandhi gestolen op 150ste geboortedag

'Schandelijk'

De politie in Rewa, in de Indiase staat Madhya Pradesh, zegt de diefstal te onderzoeken. De beheerder van het monument in Rewa noemt de diefstal schandelijk. "Ik maakte het hek van de Bhawan vanochtend vroeg open omdat het Gandhi's geboortedag was", vertelde hij aan de Indiase website The Wire. "Toen ik rond elf uur 's avonds terugkwam zag ik dat de stoffelijke resten van Gandhi vermist waren en dat zijn poster was beklad."

De as van Gandhi werd in het Bapu Bhawan-monument bewaard sinds 1948, het jaar waarin Gandhi werd vermoord door een hindoe-extremist. Na zijn crematie werd Gandhi's as niet zoals volgens Hindoe-tradities gebruikelijk is in een rivier verstrooid. Vanwege zijn faam werd een deel in verschillende monumenten in het hele land bewaard, waaronder dat in Bapu Bhawan.