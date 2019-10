Hotel Las Vegas keert honderden miljoenen uit na aanslag

Het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas gaat omgerekend ruim 668 miljoen euro betalen aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op bezoekers van een groot countryfestival twee jaar geleden. De dader schoot vanuit het raam van zijn hotelkamer 58 bezoekers dood. Honderden mensen raakten gewond. Vervolgens pleegde hij zelfmoord.

Na de aanslag kreeg het hotel honderden claims binnen van slachtoffers en familieleden, omdat het hotel niets had gedaan om te voorkomen dat de dader zijn wapens mee naar binnen kon nemen. Hij had meer dan twintig vuurwapens en ruim duizend stuks munitie op zijn kamer liggen.

In eerste instantie was het hotel volgens de BBC van plan de claims aan te vechten. Maar het bedrijf achter het hotel is nu toch akkoord gegaan met het betalen van een schadevergoeding "om de slachtoffers de kans te geven om door te gaan", aldus een woordvoerder van MGM Resorts.