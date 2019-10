Tweeling Rotterdam krijgt twaalf jaar cel voor doden neef

Een 28-jarige tweeling uit Rotterdam is veroordeeld tot twaalf jaar cel. De broers hebben volgens de rechtbank hun neef Stuart Markiet (41) gedood met een klauwhamer en daarna in de Nieuwe Waterweg gedumpt.

De tweeling ontkent. De broers wijzen hun zwager als dader aan.

Het lichaam van Markiet werd op 22 april 2015 uit de Nieuwe Waterweg gehaald. Hij was toen al een tijdje vermist.

Ontstemd over vreemdgaan

Volgens de rechtbank was Markiet al op 6 april gedood in een woning aan de Schieweg in Rotterdam. Die woning was van de stiefmoeder van de tweeling. De vrouw had op dat moment een buitenechtelijke relatie met Stuart Markiet. Volgens het Openbaar Ministerie waren de broers "ontstemd" over het vreemdgaan van hun stiefmoeder en hebben ze Markiet daarom omgebracht.

De tweeling zelf kon lange tijd niet aan de tand worden gevoeld, Kort na de begrafenis van Markiet vertrokken de broers naar Zuid-Amerika. Gevlucht, zo zeggen ze zelf. Familie beschuldigde hen er immers van de dood van Stuart op hun geweten te hebben. De ene broer ging naar Peru, de andere naar Bolivia.

Na een internationaal opsporingsbevel meldden de broers zich eind 2018 zelf in Nederland, naar eigen zeggen om hun onschuld aan te tonen. Ze zeggen dat niet zij, maar de partner van hun stiefmoeder Markiet heeft gedood. Desondanks zette de politie hen vast.

Ook de rechters hechten geen geloof aan hun verhaal. Bij het bepalen van de strafmaat is meegewogen dat ze het lichaam hebben proberen weg te werken, meldt RTV Rijnmond.