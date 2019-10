Oppositieleider Uganda roept aanhangers op verboden rode baret te dragen

De Ugandese oppositieleider en zanger Bobi Wine roept zijn aanhangers op massaal een rode baret te dragen, als statement tegen president Museveni.

Museveni verbood vorige maand het dragen van een rode baret, omdat zo'n baret in zijn ogen enkel door soldaten gedragen mag worden. Iedereen die vanaf nu een rode baret draagt of verkoopt in het Afrikaanse land kan worden vervolgd.

Museveni-criticus Wine, geboren als Robert Kyagulanyi, beschouwt het hoofddeksel als zijn handelsmerk. De 37-jarige zanger is vooral populair onder de Ugandese jeugd. Als oppositieleider is hij zo een luis in de pels voor Museveni, die sinds 1986 aan de macht is in Uganda.

In juni was Wine nog in Nederland. In onderstaande video vertelt hij onder meer over zijn muziek en zijn politieke ambities: