'Jonge Chinezen willen niet meer 10 uur staan koken voor een paar centen'

In tien jaar tijd is het aantal Chinees-Indische restaurants in Nederland met ruim 22 procent gedaald, zo blijkt uit een inventarisatie van een horeca-adviesbureau. Nederland telt nu nog circa 1.600 Chinees-Indische restaurants.

En de negatieve trend zet door, is de verwachting. In 2025 ligt het aantal onder de 1400. De Nederlandse Chinezen die nog wel werken als ondernemer in de horeca, doen hun best om te overleven. Ze bedenken nieuwe concepten, of gieten de traditionele keuken in een nieuw jasje.