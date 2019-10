Opschudding in Frans onderwijs na zelfmoord kleuterschooldirecteur

In de Franse onderwijswereld is opschudding ontstaan na de zelfmoord van de directeur van een kleuterschool in Pantin, vlak bij Parijs. De 58-jarige Christine Renon beroofde zichzelf op 21 september van het leven in de hal van haar school.

Renon, die vandaag wordt begraven, richtte zich vlak voor haar overlijden tot andere schooldirecteuren in Pantin en de vakbond. In een brief schreef ze over de uitputting en de grote werkdruk die ze ervaart. Ook voelde ze zich zeer eenzaam tijdens haar werk.

Collega-schooldirecteuren herkenden zich in de woorden van Renon, schreven zij een week na haar dood in een open brief over de arbeidsomstandigheden in het onderwijs. FranceInfo publiceerde over de "verslechtering van onze arbeidsomstandigheden en alle verantwoordelijkheden die op onze schouders rusten".

Commissie

Vandaag zijn er bijeenkomsten van schooldirecteuren en onderwijzers door heel het land. De minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, vindt dat "de situatie met schooldirecteuren moet verbeteren", zei hij tegen het Franse RTL. Hij heeft een commissie ingesteld die ontwikkelingen in het werk van schooldirecteuren moet volgen. Eerder kreeg Blanquer een brief van de ouders van leerlingen op Renons school, die hem op het hart drukten actie te ondernemen.

Ook in veel andere publieke functies in Frankrijk is de werkdruk groot, zegt correspondent Peter Vermaas. Zo waren er bij de politie vorig jaar 52 zelfdodingen te betreuren, een cijfer dat gisteren leidde tot een demonstratie.