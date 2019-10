Hoekstra: aandelen Air France-KLM hebben wel degelijk effect

De aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse Staat heeft wel degelijk al effect, zegt minister Hoekstra. Hij merkt naar eigen zeggen dat de gesprekken over het bestuur van de luchtvaartholding veranderd zijn "doordat we nu een andere en betere positie hebben".

Nederland kocht in februari voor bijna 750 miljoen euro 14 procent van de aandelen van het Frans-Nederlandse bedrijf op. De bedoeling was om rechtstreeks invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen en de belangen van KLM op lange termijn "goed te waarborgen".

De Tweede Kamer zei vorige week nog niks te merken van het effect. D66-Kamerlid Paternotte noemde het wrang dat KLM er de laatste maanden juist slechter voor is komen te staan.

'Groot verschil'

De minister van Financiën reageerde vanmiddag tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, het Kamerdebat over de begroting voor volgend jaar. "Ik merk wel degelijk het grote verschil met de periode hiervoor."

"We zijn nu in de fase waarin we de puntjes op de i zetten ten aanzien van een aantal vragen die te maken hebben met de governance", zei Hoekstra. Volgens hem kan dit vanwege het bezit van de aandelen "in volstrekte gelijkwaardigheid met Air France en de Franse staat".

Hoekstra vroeg de Kamer om geduld te hebben. "Een onderhandelaar die haast heeft, zou zichzelf zomaar tekort kunnen doen. Zeker omdat we zien dat het speelveld echt is veranderd."