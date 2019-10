Jacht op Limburgse wasbeer is geopend, met sardientjes

De provincie Limburg kondigde in maart aan dat het de wasberen wilde afschieten. Dat stuitte op veel verzet van dierenliefhebbers. Stichting Aap bood aan de wasberen op te vangen, maar de provincie vond dat in eerste instantie te duur. De stichting kwam met een petitie die duizenden keren werd ondertekend. Met succes: Limburg besloot de dieren toch te gaan vangen.

Lokaas

Sinds deze week worden ze met sardientjes gelokt. De sterke geur moet de wasberen verleiden in een kooi te kruipen. Eenmaal gevangen gaan ze naar Stichting Aap in Almere, waar ze worden gecastreerd of gesteriliseerd om vervolgens te verhuizen naar diverse dierentuinen.

Of het probleem in Limburg op deze manier wordt opgelost is nog maar de vraag. Stichting Aap heeft momenteel maar ruimte voor 50 wasberen. Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging hoopt dat de populatie flink inkrimpt. "Maar het blijft lastig. Er kunnen wasberen bijkomen, omdat ze ook in België en Duitsland voorkomen en de grens natuurlijk nog steeds kunnen oversteken."

