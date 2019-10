Krikke erkent fouten vreugdevuren: 'Blinde vlek voor veiligheid'

De gemeente Den Haag herkent en erkent de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de organisatie van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. De gemeente laat weten alle conclusies te omarmen en de aanbevelingen over te nemen.

De Onderzoeksraad was een onderzoek gestart omdat de vreugdevuren in Scheveningen afgelopen jaarwisseling uit de hand liepen. Een grote vonkenregen waaide over de boulevard de wijk in en veroorzaakte tientallen branden.

In een vernietigend rapport schreef de raad vanochtend dat de gemeente wist dat de bouwers zich niet hielden aan gemaakte afspraken, maar niet ingreep. Mede doordat de brandstapel groter was dan toegestaan en doordat er vaten diesel waren gebruikt om het vuur aan te jagen, ging het mis.

In een reactie op het rapport schrijft de gemeente alles op alles te zetten om grote vonkenregens en het rondvliegen van grotere stukken brandend hout in de toekomst te voorkomen. "Mensen die tijdens de laatste jaarwisseling op Scheveningen waren hebben angstige uren beleefd en dat mag nooit meer gebeuren", zegt burgemeester Krikke.

Vreugdevuren beperkt

Het Haagse college van B&W neemt de aanbevelingen van de Onderzoeksraad daarom volledig over. Al dit jaar, bij de jaarwisseling van 2019-2020, is een vergunning nodig voor vreugdevuren.

De brandstapels worden daarnaast kleiner, er komen structurele controles en er komt een lijst van bouwmaterialen en hulpmiddelen die gebruikt mogen worden. Ook wordt duidelijk op papier gezet onder welke weersomstandigheden de vreugdevuren wel of niet mogen worden aangestoken.

"Ik ga ervoor zorgen dat er een feestelijke en veilige jaarwisseling zal zijn, waar de vuurstapels een deel van kunnen uitmaken", zegt burgemeester Krikke. "Maar dat wordt dan veel kleiner, veel beperkter en op een veilige manier."

Veiligheid uit oog verloren

De vreugdevuren op de stranden bij Den Haag zijn ooit ontstaan doordat de gemeente ordeverstoringen op andere plekken wilde voorkomen. De afgelopen jaren zijn de brandstapels steeds groter geworden.

Volgens Krikke ging het ieder jaar nét goed en is de gemeente daardoor de veiligheid uit het oog verloren. "We hebben een blinde vlek ontwikkeld en dachten ieder jaar: vorig jaar ging het goed, dus het zal dit jaar ook goed gaan."

Verantwoordelijk

De Onderzoeksraad stelde vast dat de gemeente om de vrede met de bouwers te bewaren onverantwoorde risico's heeft genomen. Dat kwam bij Krikke "ontzettend binnen". Ze voelt zich dan ook verantwoordelijk.

In de gemeenteraad van Den Haag wordt volgende week gedebatteerd over het rapport. Krikke gaat dat debat "met open vizier tegemoet". Ze hoopt dat ze bij de aankomende jaarwisseling nog burgemeester van de Hofstad is.