Kevertjes veroveren de Achterhoek

Fietsers vinden ze na een fietstocht in haren en kleren. Automobilisten zien ze tegen de autoruiten vliegen. Op boerderijen vormen ze een plaag. Sinds een paar dagen veroveren kleine vliegende kevertjes grote delen van de Achterhoek.

"Ik heb nog nooit zoiets gezien", zegt André Jurrius uit Vorden bij Omroep Gelderland. "Rondom de stal krioelen ze echt in grote zwermen, echt niet meer normaal. Mijn kinderen krijgen ze ook in het gezicht als ze hier op de fiets zitten."

Wie even zijn mond open heeft, krijgt gemakkelijk een kevertje binnen, aldus Aaltens Nieuws.

Een zware zwerm die voorbijkomt

De kleine, bruine kevertjes zijn op zich niet zeldzaam in deze tijd van het jaar. Het gaat om planteneters die de mest als het ware voor-verteren voor de grote broer, de mestkever. Maar nu zijn er wel heel veel kleine kevertjes.

In Doetinchem kan fietsster Jenneke Lodder ze bijvoorbeeld niet ontwijken: "Ik had er dan zo tien voorop de bakfiets zitten. Ze zaten op mijn jas en in mijn haar. Het is echt een zwarte zwerm die voorbijkomt. Vorige week waren ze er nog niet, maar opeens zijn ze er met honderden, duizenden tegelijk."

Duizenden en duizenden en duizenden

Bij Erica Schoo uit Barchem zitten de kevertjes de laatste dagen massaal in de stal. "Het zijn er duizenden en duizenden en duizenden, dit is echt bizar. Allemaal van die kleine beestjes. We hebben dit nog nooit meegemaakt, zo ontzettend veel. Mijn man heeft ze gisteren met een bladblazer weggejaagd, maar als ik nu kijk, lijken er heel veel dood op de grond te liggen. Alsof ze hier komen om dood te gaan?", vraagt ze zich hardop af.

Kenners hebben geen duidelijke verklaring voor de talloze kevertjes, dit jaar. Bij insecten komt het wel vaker voor, dat er zo af en toe in een jaar opeens veel meer exemplaren zijn.