Entree van Zeeland is een groot openbaar toilet

De entree van Zeeland is in korte tijd verworden tot een groot openbaar toilet. Rijkswaterstaat sloot onlangs het toiletgebouwtje op de parkeerplaats 't Scheld langs de A58. Sinds die tijd liggen uitwerpselen en wc-papier over het hele terrein.

't Scheld is de eerste stop voor automobilisten die Zeeland binnenrijden uit Antwerpen of Bergen op Zoom. Tot een paar weken terug was daar een toiletgebouwtje beschikbaar. Maar dat had een twijfelachtige reputatie. Twee jaar geleden werd het uitgeroepen tot de meest vieze wc van Zeeland. Volgens bezoekers zat er poep aan de muren en lag de vloer vol met plasvlekken.

De situatie is sinds die tijd niet verbeterd. Rijkswaterstaat zegt dat er vaak poep op de wc-bril zat en dat het gebouwtje stonk. Bijkomend probleem was dat het oppervlaktewater door de ontlasting vervuild raakte. Afgelopen zomer plaatste Rijkswaterstaat tijdelijke toiletten, maar die losten het probleem niet op. Ook werden ze regelmatig vernield.

Automobilisten met hoge nood

Twee weken geleden sloot Rijkswaterstaat het toiletgebouwtje af, in de veronderstelling dat automobilisten met hoge nood door zouden rijden naar een pompstation. Maar dat blijkt niet het geval, constateert Omroep Zeeland.

De parkeerplaats wordt 's nachts en in de weekenden vooral gebruikt door vrachtwagenchauffeurs. Door het sluiten van de toiletten zoeken ze geen andere plek, maar doen hun behoefte over heel de parkeerplaats. Daardoor ruikt de hele parkeerplaats naar een openbaar toilet.

Rijkswaterstaat reageert formeel. Een woordvoerder zegt met het verwijderen van de toiletvoorzieningen binnen de kaders te blijven van het beleid voor voorzieningen op parkeerplaatsen. Het afgesloten toiletgebouwtje wordt voor de zomer van volgend jaar weggehaald.