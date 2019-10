Zomer was veel drukker op de weg, ook files buiten de spits

Automobilisten stonden deze zomer ook buiten de spits steeds vaker in de file. Dat blijkt uit cijfers over juli, augustus en september, bevestigt de ANWB na berichtgeving in De Telegraaf.

De afgelopen zomermaanden nam het aantal opstoppingen op de weg met 20 procent toe vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

"De ochtendspits viel vanwege de vakanties nog wel mee, maar vanaf een uur of 10 begon het echt druk te worden", zegt verkeersspecialist Arnoud Broekhuis van de ANWB. "Dat mondt uit in een enorme drukte overdag, maar ook in de avondspits."